Российский пианист победил на конкурсе молодых исполнителей

Эдинбург, Великобритания, , 04:21 — REGNUM Российский пианист Иван Бессонов занял первое место в конкурсе молодых исполнителей, который также называют классическим «Евровидением», одержав победу в финале, сообщают «Известия».

Сообщается, что конкурс молодых исполнителей классической музыки проходит раз в два года. Финал уже 19-го конкурса проходил в шотландском городе Эдинбург. Победу Бессонову присудили члены жюри: шотландский композитор Джеймс Макмиллан и американский дирижер Марин Олсоп.

Ранее Бессонов проходил в финал всероссийского конкурса «Синяя птица», становился обладателем Гран-при Международного юношеского конкурса имени Ф. Шопена, а также был лауреатом премий конкурсов имени А. Рубинштейна «Фортепианная миниатюра в русской музыке» и «Молодые дарования России».

Читайте ранее в этом сюжете: Лучшие молодые исполнители классической музыки названы в Эдинбурге