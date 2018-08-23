Вологодчина: вандалы разрушили дамбу восстанавливаемого храма-маяка

Вологда, , 16:36 — REGNUM Восстанавливаемая на Волгодчине церковь принимает новый вызов — вандалы разрушили часть дамбы, защищающей храм от губительного воздействия воды. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщили волонтеры фонда «Центр возрождения культурного наследия Крохино».

Храм Рождества Христова в Крохино — уникальный памятник. Церковь была построена в конце XVIII века у самого берега Белого озера, у истока реки Шексны, а ныне — единственный в России храм на воде, сохранившийся после затопления огромных территорий при строительстве Волго-Балта. На протяжении последних лет руины поддерживали силами волонтеров.

«Приехав на остров, мы увидели, что кто-то увёз рельс, укреплявший нашу дамбу с южной стороны. При этом вандалы (а по-другому их не назовёшь) разрушили часть дамбы, чтобы достать рельс из бетонного основания. Кроме того, они срезали все торчащие из стен связи, а также забрали всё кровельное железо, которое мы хранили в северо-западном углу трапезной. Связи, скорее всего, перерезали не болгаркой, а автогеном — иначе им понадобилось бы много часов на перерезание такой толстой стали», — рассказали участники благотворительного фонда «Центр возрождения культурного наследия Крохино» в соцсетях.

Разрушение рукотворной дамбы несет прямую угрозу дальнейшей сохранности памятника.

«Как только разрушится рукотворная дамба, волна снова будет бить в стены храма и разрушать их, — сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель проекта сохранения церкви Анор Тукаева, — В сентябрьскую добровольческую поездку волонтеры будут своими силами восстанавливать повреждённый вандалами участок дамбы. Нам нужна помощь и пожертвования на работы по берегоукреплению».

По информации правительства региона, в этом году в рамках крохинского проекта запланировано согласование и возведение волнозащитной дамбы. Стоимость работ 2650 тыс. рублей. Фонд продолжает сбор средств.

Добавим, что в последние годы под воздействием воды, ледостава стены храма разрушаются стремительно. Летом 2010 года окончательно обвалился юго-восточный угол, просела и начала рушиться колокольня. В конце 2013 года, во время шторма на Белом озере, рухнули оставшиеся части купола.