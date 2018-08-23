Костромская музыкальная школа попала в топ-50 лучших школ России

Кострома, 23 августа 2018, 15:13 — REGNUM Музыкальная школа №1 имени Ипполитова-Иванова в Костромской области попала в число лучших школ России, сообщает администрация города Костромы. Образовательное учреждение стало лауреатом общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств».
Министерство культуры РФ проводило конкурс для сохранения и развития системы художественного образования в России, выявления молодых талантов и поддержки детских школ искусств.
Костромские чиновники отмечают, что школа победила в конкурсе благодаря активной работе педагогов. Учителя организовали такие проекты как:
- музыкальное краеведение,
- детская филармония,
- летняя творческая смена «Юный ипполитовец»,
- фестиваль-конкурс «Играем Баха»,
- первый Всероссийский фестиваль имени Ипполитова-Иванова
- творческие мастерские концертмейстерского искусства
Справка ИА REGNUM. Костромская музыкальная школа № 1 является одним из старейших учебных заведений России. Была создана в Костроме в 1890 году. Находится в центре города на улице Симановского в здании — памятнике архитектуры XIX века.