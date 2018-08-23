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Костромская музыкальная школа попала в топ-50 лучших школ России

Культура

Музыкальная школа №1 выиграла конкурс «50 лучших детских школ искусств»

Костромская музыкальная школа попала в топ-50 лучших школ России
Николай Богданов-Бельский. Виртуоз. 1891

Кострома, 23 августа 2018, 15:13 — REGNUM  Музыкальная школа №1 имени Ипполитова-Иванова в Костромской области попала в число лучших школ России, сообщает администрация города Костромы. Образовательное учреждение стало лауреатом общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств».

Министерство культуры РФ проводило конкурс для сохранения и развития системы художественного образования в России, выявления молодых талантов и поддержки детских школ искусств.

Костромские чиновники отмечают, что школа победила в конкурсе благодаря активной работе педагогов. Учителя организовали такие проекты как:

  • музыкальное краеведение,
  • детская филармония,
  • летняя творческая смена «Юный ипполитовец»,
  • фестиваль-конкурс «Играем Баха»,
  • первый Всероссийский фестиваль имени Ипполитова-Иванова
  • творческие мастерские концертмейстерского искусства

Справка ИА REGNUM. Костромская музыкальная школа № 1 является одним из старейших учебных заведений России. Была создана в Костроме в 1890 году. Находится в центре города на улице Симановского в здании — памятнике архитектуры XIX века.

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