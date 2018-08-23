Более 7 млн рублей потратят на реставрацию музея Сталина в Сольвычегодске

Архангельск, , 12:32 — REGNUM 7,4 миллиона рублей выделили региональные власти на финансирование реставрационных работ в Сольвычегодском доме-музее Сталина, 17 августа сообщает газета «Вечерний Котлас».

Дом-квартира политических ссыльных, где расположен экспозиционный комплекс «Музей И.В.Сталина», является объектом культурного наследия областного значения и находится в ведении Сольвычегодского историко-художественного музея. Дом небольшой, деревянный, одноэтажный, с мезонином над средней частью. В доме две комнаты, кухня-прихожая, сени. Большую часть дома занимала комната в восемь окон, выходящая на улицу; в ней проживали в разное время политические ссыльные, в том числе и Сталин. В других комнатах помещалась семья хозяйки Марии Кузаковой.

По оценке экспертов, износ дома составляет 55,4%. Как пишет газета «Вечерний Котлас», специалисты проведут полную замену фундамента и окладного венца, расчистку внутренних стен мезонина, покрасят пол, а также оконные и дверные проемы, отремонтируют печи, утеплят пол и чердак. Кроме этого, запланированы восстановление крыльца на главном входе, монтаж коммуникаций, реставрация кровли и благоустройство прилегающей территории.

По информации газеты, ремонтные работы по восстановлению этих мемориальных памятников начнутся уже осенью и завершатся летом следующего года.

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Добавим, что музей был открыт к 55-летию вождя. 21 декабря 1934 года в доме М.П.Кузаковой была торжественно открыта комната, в которой были воссозданы интерьер и обстановка периода проживания в ней Сталина. Кроме мебели, в ней были представлены фотоматериалы и исследования о периоде его сольвычегодской ссылки.

Полностью дом М.П.Кузаковой перешел под музей 6 августа 1935 года, когда хозяйка продала его вместе с имуществом Северному краевому отделу народного образования. Дом Кузаковой стал мемориальным домом-памятником. Как самостоятельный музей Сталина просуществовал до 1962 года. В соответствии с решением Архангельского областного совета депутатов он был реорганизован в «Сольвычегодский музей-памятник политической ссылки», а с 19 августа 1963 года вошел в состав Сольвычегодского историко-художественного музея.

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