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«Храм всех религий» Казани: ремонт территории оценили почти в 36 млн рублей

Культура

Объявлен тендер по поиску исполнителя

Казань, 23 августа 2018, 11:43 — REGNUM  Из бюджета Татарии планируется потратить 35 858 465 рублей на работы по ремонту прилегающей территории комплекса сооружений «Храм всех религий» в Казани. Исполнителя выберут на аукционе 14 сентября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заказчиком выступает ГКУ «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ». Контракт предполагает ремонт 3 282 кв. м дорог, прилегающих к частному комплексу. Работы должны быть завершены до 22 ноября 2018 года.

Напомним, комплекс «Храм всех религий» находится в посёлке Старое Аракчино, входящем в состав городского округа Казань. Объект не имеет аналогов в мире, строить его начали в 1992 году по проекту архитектора Ильдара Ханова, но открылся он уже после его смерти — после 2013 года. Министерство культуры Татарии в 2016 году рассматривало возможность присвоить сооружению статус объекта культурного наследия, чтобы выкупить его у наследников архитектора. Объект оценивался в 30 млн рублей.

Службы в комплексе не проводятся, он создан как символ всех религий и их музей, в составе — мусульманская мечеть, иудейская синагога, православная церковь и пагода. В апреле 2017 года в комплексе произошел пожар, в котором погиб один человек, но само строение почти не пострадало. В июле ремонт был завершён.

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Государственные закупки
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