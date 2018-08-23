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Минкульт не продлил контракт фигуранта дела «Седьмой студии» Юрия Итина

Культура

С первого сентября он не будет значиться директором Волковского театра

Минкульт не продлил контракт фигуранта дела «Седьмой студии» Юрия Итина
Иллюстрация: Volkovteatr.ru
Юрий Итин

Ярославль, 23 августа 2018, 11:14 — REGNUM  Министерство культуры РФ не будет продлевать договор с директором Российского государственного академического театра драмы имени Фёдора Волкова Юрием Итиным. Об этом сказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе театра.

Юрий Итин сейчас находится под домашним арестом по уголовному делу «Седьмой студии». 1 сентября истекает его трудовой договор.

Врио директора уже давно является художественный руководитель Евгений Марчелли, который решает не только творческие, но и административные вопросы. Первого сентября заканчивается контракт у Юрия Итина и дальнейшего будущего пока не видно. Скорее всего, все останется в прежнем режиме — руководить театром будем Евгений Марчелли, никаких намеков о новом директоре мы не получали», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе театра имени Волкова.

Должность директора театра не является выборной, новый руководитель будет назначен Министерством культуры.

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