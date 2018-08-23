Дэнни Бойл и продюсеры фильма о Бонде поссорились из-за России

Лондон, , 11:01 — REGNUM Многочисленные разногласия между Дэнни Бойлом и командой нового кинопроекта о Джеймсе Бонде привели к отказу режиссера от съемок. Споры касались России, сообщает британская газета The Telegraph.

Так, Бойл и исполнитель главной роли Дэниел Крейг не сошлись во мнении о том, каким должен быть «русский злодей». Сыграть ключевого отрицательного персонажа может польский актер Томаш Кот.

Как пояснил изданию знакомый с ситуацией источник, подбор актеров во многом зависит от Крейга. Без учета его мнения не была выбрана ни одна из «девушек Бонда».

Помимо этого продюсеры фильма не хотят делать акценты на охлаждении в отношениях Москвы и Лондона, а также на реалиях «современной холодной войны».

Как сообщало ИА REGNUM, об отказе Бойла от работы над новой картиной про агента 007 стало известно 21 августа. Продюсеры Майкл Уилсон и Барбара Брокколи объявили, что причиной стали «творческие разногласия». Премьера фильма ожидается в октябре 2019 года.

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