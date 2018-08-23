Фильмы Сидни Люмета вновь появятся на больших экранах

Москва, , 10:43 — REGNUM Сегодня, 23 августа, в Москве и Санкт-Петербурге стартует ретроспектива Сидни Люмета. Проект «Иноекино» покажет в кинотеатрах фильмы «12 разгневанных мужчин», «Серпико», «Убийство в Восточном экспрессе» и «Собачий полдень».

Черно-белая лента «12 разгневанных мужчин» 1957 года — режиссерский дебют Люмета. Он оказался настолько удачным, что значительно позже были сняты два ремейка этой картины. Современные киноведы расценивают оригинальную ленту как одну из величайших юридических картин в истории.

«Серпико» вышел на большие экраны гораздо позже — в 1974 году. В основу сюжета легла реальная история нью-йоркского полицейского, который обнаруживает, что в его работе понятия честь и честность не являются обязательными. Главного героя сыграл Аль Пачино. Он так глубоко вжился в роль, что однажды, возвращаясь со съемок, оштрафовал случайного водителя за превышение скорости.

Фильм «Убийство в восточном экспрессе» по знаменитому роману Агаты Кристи увидел свет в том же 1974 году. Королева детектива благосклонно оценила творение Люмета. Особенно ей понравился образ Эркюля Пуаро, воплощённый на экране Альбертом Финни, хотя его усы Кристи не очень впечатлили.

Спустя год в кинотеатрах появляется картина «Собачий полдень», в котором вновь снялся Аль Пачино. Его герой снова бунтарь, однако на этот раз — не защитник порядка, а порождение, орудие и жертва хаоса. В основу сюжета фильма легла статья «Ребята в банке» об ограблении в 1972 году Бруклинского банка.

Показы пройдут в петербургском кинотеатре «Аврора» и московском «КАРО 11 Октябрь». Событие приурочено к выходу в России книги Сидни Люмета «Как делается кино», в которой режиссёр рассказывает обо всех этапах процесса создания фильма.

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