В День города в Москве пройдёт «Театральный марш»

Москва, , 10:12 — REGNUM 8 сентября, в День города, в Москве пройдёт VI «Театральный марш». В 12-часовом арт-марафоне в саду «Эрмитаж» примут участие 10 столичных трупп: Театр на Таганке, Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Центр имени Мейерхольда, «Балет Москва», «Школа драматического искусства», «Новая опера», театр Et Cetera и другие.

Как сообщила продюсер фестиваля Ирина Апексимова, в 2018 году гости могут увидеть три премьеры, две постановки, созданные специально для этого театрального праздника, и сразу восемь спектаклей в рамках семейной программы. Театральные критики советуют не пропустить мюзикл «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» Театра на Таганке, перформанс «Коллекция приключений. Настоящая Москва» в постановке «Убертеатра» из Центра имени Всеволода Мейерхольда, спектакль «Председатели земного шара» о судьбах Владимира Маяковского и Велимира Хлебникова «Школы драматического искусства».

Поклонникам хореографического искусства будет небезынтересно посмотреть новые работы коллектива «Балет Москва» — премьерный спектакль «Транскрипция цвета» и одноактный балет «Эрос Redux»: своеобразная демонстрация размышлений древнегреческих философов о любви языком танца.