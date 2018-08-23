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В Москве рэпер Оксимирон проведёт свой первый музыкальный фестиваль

Культура

Это будет единственное выступление культового музыканта и поэта в 2018 году

Москва, 23 августа 2018, 09:35 — REGNUM  25 августа в музее-заповеднике «Коломенское» (Москва) объединение Booking Machine известного рэпера Оксимирона проведет свой первый фестиваль. Участниками Booking Machine Festival (BMFest) станут артисты этого же творческого союза — Thomas Mraz, Markul, May Wave$, Porchy и другие.

Особо ожидается выступление самого культового музыканты и поэта Оксимирона. ранее в своём видеообращении к поклонникам он подчеркнул, что это единственный его концерт в 2018 году.

Специальным гостем Booking Machine Festival является американский рэпер Lil Xan.

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Культурная хроника
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