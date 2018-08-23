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Более 100 тыс. книг будет представлено на Международной выставке в Москве

Культура

300 издательств из 25 стран выставят свою продукцию на ярмарке на ВДНХ

Москва, 23 августа 2018, 09:00 — REGNUM  5 сентября в 75-м выставочном павильоне ВДНХ откроется Московская международная книжная выставка-ярмарка. В течение пяти дней любители литературы будут встречаться с ведущими издателями и писателями России и зарубежья, приобретут десятки новинок.

Выставка-ярмарка открывается традиционно в первую среду сентября. В 2018 году главной темой ММКВЯ станет детская литература. 300 издательств из 25 стран представят более 100 тыс. книг всех жанров и направлений. Самой большой и самой популярной у читателей станет, как и в прошлые годы, экспозиция российских издательств.

На стендах ярмарки посетители познакомятся с литературой из Китая, Индии, Германии, Греции, Венгрии, Сербии, Польши и других стран. Во время выставки в режиме non-stop пройдет более 300 мероприятий. Презентации и встречи с авторами состоятся на площадках «Книги в городе», «Первый микрофон», «Литературная гостиная» и «Детская сцена».

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Культурная хроника
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