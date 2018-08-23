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В Москве пройдёт инклюзивный фестиваль «Одухотворение»

Культура

Девиз фестиваля этого года «Открой себя»

Москва, 23 августа 2018, 07:58 — REGNUM  29 августа в саду «Эрмитаж» в Москве состоится инклюзивный фестиваль «Одухотворение». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте культуры правительства столицы.

Девиз смотра 2018 года — «Открой себя». В рамках фестиваля педагоги Центра социокультурной анимации «Одухотворение» проведут открытые уроки по танцу, валянию из шерсти, песочной терапии, архитектурному дизайну, литературному творчеству.

Ближе к вечеру на концерте в саду «Эрмитаж» выступят инклюзивные ансамбли, победители фестиваля Inclusive Dance различных лет, а также участники популярных шоу «Голос», «Главная сцена», «Народный артист».

Все участники и гости фестиваля приглашаются на просмотр кинопритчи о любви к ближнему — «Ступени».

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Культурная хроника
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