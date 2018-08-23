Исполнителей в шоу «Голос» будет судить Шнур

Москва, , 07:44 — REGNUM Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров (Шнур) выбран в качестве одного из наставников телешоу «Голос». Об этом сообщили в пресс-службе «Первого канала».

Отмечается, что кроме Шнурова наставниками стали такие исполнители, как Константин Меладзе, украинская певица Каролина Куек (Ани Лорак) и рэпер Василий Вакуленко (Баста). В пресс-службе телеканала назвали указанных эстрадных звезд «самыми яркими и востребованными в своём амплуа».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 20 августа, новый клип Сергея Шнурова и группы «Ленинград» на песню «Не хочу быть москвичом» собрал более 2,5 млн просмотров. В клипе Шнур заявляет, что никогда не хотел бы жить в Москве, несмотря на бесплатный Wi-Fi, велодорожки и другие плюсы столицы.

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