Создатели «Теории большого взрыва» сообщили о завершении сериала

Лос-Анджелес, США, , 23:37 — REGNUM 12-сезон комедийного телесериала «Теория Большого взрыва» станет для него последним. Об этом говорится в распространённом 22 августа совместном заявлении компаний Warner Bros. Television, CBS и Chuck Lorre Productions.

«Вместе с актёрами, сценаристами и всей командой мы чрезвычайно ценим успех сериала и рассчитываем сделать последний сезон и последние серии сериала такими, чтобы дать сериалу легендарное завершение», — приводит текст заявления The Hollywood Reporter.

Отмечается, что создатели сериала «бесконечно благодарны всем фанатам за их поддержку «Теории большого взрыва» на протяжении двенадцати сезонов».

Напомним, сериал «Теория большого взрыва» вышел на экраны в 2007 году. Показ 12-го сезона сериала запланирован на осень 2018 года, а его последняя серия должна выйти в мае следующего года.

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