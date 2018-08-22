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В Музее Востока в Москве пройдёт выставка «Рерихи. Сохраняя культуру»

Культура

300 уникальных полотен, принадлежащих кисти представителей семьи Рерихов, будут представлены на выставке в Москве

В Музее Востока в Москве пройдёт выставка «Рерихи. Сохраняя культуру»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Николай Рерих

Москва, 22 августа 2018, 21:09 — REGNUM  3 сентября в Государственном музее Востока (ГМВ) откроется выставка «Рерихи. Сохраняя культуру», посвящённая многолетней деятельности семьи Рерихов. Эта экспозиция подготовлена музеем совместно со своим филиалом — Музеем Рерихов и приурочена к 100-летию Государственного музея искусства народов Востока.

Выставка станет одной из самых масштабным по количеству представленных работ — более 300. Посетители увидят не только лучшие живописные полотна Рерихов, прежде всего кисти Николая Рериха, но и произведения восточной скульптуры, тибетские иконы, буддийские иконы на ткани, архивные документы, собранные во время путешествий в Тибет.

Николай Константинович Рерих (1874−1947) — русский художник, философ-мистик, путешественник, писатель, общественный деятель. Его кисти принадлежит почти 7 тыс. картин и этюдов. Николай Рерих — автор первого мирового соглашения о защите культурных ценностей.

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Культурная хроника
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