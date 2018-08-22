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На Ставрополье открылся Северо-Кавказский фестиваль кино «Новый взгляд»

Культура

Зрители по традиции присудят свой приз понравившейся киноленте

Пятигорск, Ставропольский край, 22 августа 2018, 21:02 — REGNUM  В городе Пятигорске Ставропольского края открылся Северо-Кавказский фестиваль короткометражного кино «Новый взгляд». Организаторы выбрали своим девизом слова «Фильм не должен навязывать свою точку зрения, он должен заставлять думать!».

С 23 августа в лучших залах города начнется конкурсный показ картин, претендующих сразу на 9 номинаций. По традиции после показа кинокартин состоится обсуждение уведенного с создателями лент — режиссерами, продюсерами, актерами. Картины-победители 26 августа будут показаны в Пятигорске в формате фестиваля уличного кино. Эксперты выделяют фильм «На южных границах России», рассказывающий о казачьих оборонительных поселениях Ставрополья.

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Культурная хроника
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