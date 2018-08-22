В Ульяновской области создадут ещё одну корпорацию

Ульяновск, , 15:51 — REGNUM В Ульяновской области начали формировать корпорацию развития дополнительного образования детей, которая станет региональным модельным центром в системе допобразования. Данный проект был представлен губернатору Сергею Морозову, родительской и педагогической общественности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

По данным минобразования региона, в Ульяновской области 80,2% детей получают дополнительное образование. Для повышения эффективности будет создана система межведомственного управления, которое будет осуществлять корпорация.

«В структуру корпорации развития дополнительного образования детей войдут региональный ресурсный центр, ассоциация дополнительного образования, детский технопарк «Кванториум», центр инноваций и другие объединения», — сказал губернатор Сергей Морозов, выразив уверенность в том, что новая структура позволит «в полном объеме сформатировать и усовершенствовать работу дополнительного образования».

Региональные власти отмечают, что новая структура станет региональным модельным центром дополнительного образования. Ожидается, что корпорация объединит работу учреждений образования, культуры, спорта (включая негосударственные, которые нацелены на предпрофильную подготовку и самоопределение детей. Главные задачи — реализация мер по повышению уровня профессионального мастерства педагогов системы дополнительного образования, создание равных условий для доступа к обучению для различных категорий детей, в том числе из сельской местности.

Отметим, что ещё одним направлением в рамках повышения доступности дополнительного образования стал запуск специального интернет-навигатора, где для удобства родительской и педагогической общественности в единой базе представлены кружки и объединения.

Напомним, в регионе действует АО «Корпорация развития Ульяновской области».