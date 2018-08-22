Чувашия снимет «национальный фильм» за 3,7 млн рублей

Чебоксары, , 15:32 — REGNUM В Чувашии снимут фильм о создателе первой чувашской киностудии и первой чувашской киноактрисе. Соответствующий аукцион об оказании услуг по созданию фильма опубликован на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Речь идёт об «оказании услуг по созданию просветительского тематического фильма «Священная роща» чувашского кинематографа». Сниматься он будет за счёт федеральных и республиканских средств: начальная стоимость контракта составляет 3 687 227,25 рублей, из них объём федеральной поддержки — 2 687 227,25 рублей, региональной — 1 млн рублей. Заказчик фильма — бюджетное учреждение «Государственная киностудия «Чувашкино» и архив электронной документации».

Согласно техническому заданию, не менее 80% съёмочного процесса должно проходить на территории Чувашии. На его создание отводится около трёх месяцев.

«Исполнитель обязан произвести художественно-документальный фильм, рассказывающий о жизни и деятельности создателей первой чувашской киностудии «Чувашкино» И.С. Максимова-Кошкинском и его супруге — первой чувашской киноактрисы Т. Юн. Фильм должен быть основан на реальных событиях из их жизни. Необходимо показать весь масштаб работы по созданию киностудии, съёмки первых фильмов, успехи молодого чувашского кинематографа. Обязательным условием является включение сцен триумфа создателей чувашского кино, а также сцены их ареста, закрытие «Чувашкино» и уничтожение чувашских фильмов…

Обязательным является условие вкрапления в документальный фильм игровых и постановочных моментов с участием актёров или героев истории.

Исполнитель должен произвести национальный фильм», — говорится в документации.

Отметим, Иоаким Максимов-Кошкинский являлся драматургом, переводчиком, актёром, режиссёром театра и кино. Был одним из организаторов, художественным руководителем, главным режиссёром Чувашского драматического театра, режиссёром и актёром студий «Чувашкино» и «Востоккино», художественным ру­ководителем и актёром Чувашского государственного академического драматического театра. Репрессирован (1937−40), в 1956 году реабилитирован.

Тани Юн прославилась в 20−30-ые годы. Кинофильмы «Сарпиге» и «Черный столб» с её участием в главной роли демонстрировались в странах Европы и Америки. Она снималась практически во всех чувашских фильмах, созданных киностудией «Чувашкино». В 1937 году репрессирована, реабилитирована в 1940 году.