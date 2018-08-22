Натали Портман сыграет близнецов в своём собственном фильме

Лос-Анджелес, США, , 13:51 — REGNUM Натали Портман выступит в качестве режиссёра биографического фильма, в котором она сыграет двух сестёр-близнецов, занимающихся журналистикой. Об этом 21 августа сообщил журнал The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/THR/status/1031959023980040192

Картина расскажет о жизни колумнисток Эстер и Полин Фридман, которые вели себя как совершенные близнецы ровно до того момента, пока не поссорились на почве профессиональной деятельности. Впоследствии они стали выпускать в одной газете две разные колонки. Эстер была известна как Энн Лендерс, а её сестра писала под псевдонимом Дорогая Эбби. В итоге сестры так и не смогли помириться.

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Напомним, Натали Портман достаточно давно пробует себя в роли режиссёра, её дебютный фильм «Ева» вышел ещё в 2008 году. В 2015 году на экраны вышла картина «Повесть о любви и темноте», в данном проекте Портман выступила в качестве режиссёра, сценариста и продюсера.

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