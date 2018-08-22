Роботмана в сериале по комиксу «Роковой патруль» озвучит звезда «Мумии»

Лос-Анджелес, США, , 13:31 — REGNUM Персонажа по имени Роботман в фильме «Роковой патруль» (Doom Patrol) по одноимённому комиксу DC озвучит Брендан Фрэйзер, известный зрителям по фильмам серии «Мумия» и «Джордж из джуглей». Об этом 22 августа сообщил портал Digital Spy.

Роботман также известен под имением Клифф Стил, это бывший профессиональный гонщик, который после страшной катастрофы лишился своего тела. Мозг Стила был спасён таинственным доктором Калдером, который поместил его в тело робота.

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Напомним, «Роковой патруль» — это сериал про команду супергероев, выполняющих черные операции, за которые никогда не возьмутся Титаны (отряд, возглавляемый Робин (Найтвингом)) или Лига Справедливости. В проекте также принимают участие Эйприл Боулби (Эласти-гёрл), Двейн Мерфи (Негативный человек) и Дайан Герреро (Сумасшедшая Джейн).

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