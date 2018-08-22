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Игравшая в фильме «Нэшвилл» актриса Барбара Харрис скончалась в США

Культура

За роль в картине «Кто такой Гарри Келлерман и почему он говорит обо мне ужасные вещи?» актриса была номинирована на «Оскар»

Вашингтон, 22 августа 2018, 13:26 — REGNUM  Известная американская киноактриса, лауреат премии «Тони» Барбара Харрис скончалась от рака лёгких на 84-м году жизни. Об этом пишет 21 августа газета The New York Times.

По словам подруги Харрис, актриса умерла в хосписе города Скоттсдейл (штат Аризона). Кинозрителям Барбара Харрис известна по своим ролям в таких фильмах, как «Нэшвилл», «Чумовая пятница», «Отпетые мошенники» и других. За роль в картине «Кто такой Гарри Келлерман и почему он говорит обо мне ужасные вещи?» актриса была номинирована на «Оскар».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа аэрокосмическое агентство (NASA) приняло решение назвать один из астероидов в честь умершей 16 августа в США чернокожей певицы, «королевы соула» Ареты Франклин.

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