Владимир Путин поздравил с днём рождения актрису Ирину Скобцеву

Москва, , 12:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил советскую и российскую актрису Ирину Скобцеву с 91-летием. Текст поздравительной телеграммы был размещен 22 августа на сайте Кремля.

Глава России отметил, что актриса добилась профессионального успеха как на сцене театра, так и в кино, заслужив любовь зрителей. Он добавил — его радует тот факт, что Скобцева много своего времени уделяет работе с молодежью и просветительской деятельности.

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Напомним, Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 году в Туле. Её первой работой в кино была роль Дездемоны в фильме Сергея Юткевича «Отелло». Зрители также знают её благодаря советским фильмам «Мэри Поппинс, до свидания!», «Овод» и «Зигзаг удачи».

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