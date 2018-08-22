В Москве пройдёт военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня»

Москва, , 12:51 — REGNUM С 24 августа по 2 сентября на Красной площади в Москве будет проходить XI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». По традиции он приурочен ко Дню города. Оркестры из разных стран промаршируют по брусчатке под бодрые марши.

Но выступления 2018 года — это не просто парадное дефиле, это отдельное представление с использованием народной и эстрадной музыки, с танцевальными элементами, с шоу с оружием, с лазерными и световыми инсталляциями, с пиротехническими эффектами.

Из зарубежных коллективов специалисты советуют обратить внимание на Оркестр карабинеров принца Княжества Монако, Имперский юношеский оркестр из Брендвута (Англия), Международную команду ирландских танцев, Оркестр берсальеров из города Сан-Дона-ди-Пьяве (Италия), Международный кельтский оркестр волынок и барабанов, корпус «Старых гренадеров» Женевы (Швейцария), оркестр на велосипедах «Крещендо» (Нидерланды), военный оркестр Шри-Ланки.

Как всегда, отточенностью действий и слаженностью исполнения будет отличаться прохождения Президентского оркестра Службы коменданта Московского Кремля, Сводного военного оркестра войск национальной гвардии, Центрального военного оркестра Министерства обороны, Оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища, Ансамбля барабанщиц Пансионата воспитанниц Министерства обороны и других отечественных коллективов, отмечают организаторы. Центром смотра станет Красная площадь, на которой посмотреть военно-музыкальное шоу смогут 7 тыс. человек. Выступления оркестров пройдут также на ВДНХ, в столичных парках и скверах.