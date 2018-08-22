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Представители Channel 4 анонсировали продолжение шоу «Конец грёбаного мира»

Культура

Популярное шоу получит второй сезон

Вашингтон, 22 августа 2018, 11:19 — REGNUM  Британский сериал «Конец грёбаного мира» ('The End of the F***ing World), в основе которого лежит одноимённый комикс Чарльза Форсмана получит продолжение, такое решение приняли Netflix и Channel 4. Об этом 21 августа сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Представители Channel 4 объявили об этом в первый день телефестиваля, который сейчас проходит в Эдинбурге (Шотландия). Они сообщили, что сериал стал самым популярным шоу среди других шоу, транслируемых на сервисе All4. Один из эпизодов первого сезона сериала также вышел в лидеры среди одиночных серий всех других проектов All4.

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Напомним, в первом сезоне шоу зрители познакомились с парнем по имени Джеймс, который считал себя психопатом, и девушкой Алиссой, обладающей бунтарским складом характера. Познакомившись, подростки решают угнать машину и отправляются на поиски отца Алиссы.

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