Питер Джексон покажет свой новый фильм на кинофестивале в Лондоне

Лондон, , 10:28 — REGNUM Питер Джексон покажет свой новый фильм «Они не состарятся» (They Shall Not Grow Old) в октябре 2018 года, премьера картины пройдёт в рамках Лондонского кинофестиваля. Об этом 21 августа сообщил портал Deadline.

Новая работа Джексона посвящена Первой мировой войне. В фильме были использованы архивная кинохроника и записи голосов ветеранов. Отмечается, что при создании картины была применена следующая технология — архивные кадры были раскрашены, преобразованы в 3D-формат и обработаны при помощи современных технологий кинопроизводства. После первого показа ленты состоится мероприятие, на котором режиссёр ответит на вопросы поклонников.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM Лондонский кинофестиваль пройдёт в период с 10 по 21 октября 2018 года. Откроет кинофорум остросюжетный фильм «Вдовы» режиссера Стива Маккуина.

