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Эмир Кустурица рассказал, за что особенно любит Крым

Культура

Сербский деятель культуры поддерживает присоединение Крыма к России и не боится никаких персональных санкций

Симферополь, 22 августа 2018, 10:17 — REGNUM  Режиссёр и музыкант Эмир Кустурица признался, что любит бывать в Крыму, поскольку ему нравится хорошая погода и симпатичные местные девушки. Об этом сербский деятель культуры сообщил журналистам 22 августа в Симферополе, куда прибыл для проведения концерта.

По его словам, отличная погода на полуострове, а также большое количество красивых девушек и хороших людей — залог будущего хорошего выступления. Также Кустурица подчеркнул, что поддерживает произошедшее в 2014 году присоединение Крыма к России и не боится никаких персональных санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа член Совета Федерации от Ярославской области Анатолий Лисицын отметил, что сербские журналисты начали сбор материала для работы над книгой с рабочим названием «Взгляд на Россию православного иностранца». По словам сенатора, инициатором издания стал сербский режиссер Эмир Кустурица.

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Российско-сербские отношения
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