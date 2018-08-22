На «Винзаводе» в Москве пройдёт биеннале уличного искусства «Артмоссфера»

Москва, , 09:39 — REGNUM С 31 августа по 14 октября в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве будет проходить III Биеннале искусства уличной волны «Артмоссфера». 40 ведущих российских и зарубежных художников стрит-арта представят свои граффити и муралы.

Эти работы были отобраны международным жюри в результате открытого конкурса. А созданы они будут непосредственно в Москве. Главной темой организаторы объявили «Офлайн». Как предельно четко сформулировано в релизе, «она продиктована усталостью от нарастающего информационного потока в мире, где физическая реальность приобретает статус событийной периферии». Экспозиция будет поделена на три части: «Онлайн», «Пост-интернет» и «Офлайн». Хедлайнерами данного смотра станут представители скандинавской школы — шведская группа Finista и финская EGS, польский граффити-художник Zbiok, американская художница FAITH XLVII, англичанин JamesJessop, Алексей Luka, Анатолий Акуе, Иван Найнти, Владимир Абих, арт-группа «Злые» из Екатеринбурга, Эльдар Ганеев из арт-группировки ЗИП.

Также в рамках биеннале поклонники настенной живописи могут посетить персональную выставку американского художника Шепарда Фэйри в Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре, граффити-джем «30 граней движения» в парке Горького и фестиваль документального кино об уличном искусстве StreetDoc.