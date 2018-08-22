Netflix выпустил трейлер продолжения шоу «Американский вандал»

Нью-Йорк, США, , 08:57 — REGNUM Netflix выложил в сеть трейлер продолжения псевдодокументального сатирического детективного сериала «Американский вандал». Ролик был опубликован 21 августа на YouTube-канале компании.

Во втором сезоне доморощенный малолетний сыщик Питер Мальдонадо (Тайлер Альварес) продолжит выяснять, кто же все-таки в действительности виновен в появлении 17 изображений половых органов на машинах, которые были на парковке местной средней школы.

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Напомним, шоу «Американский вандал» представляет собой сатирическую пародию на документальный детективный сериал «Создавая убийцу».

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