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Продюсер фильмов «Гоголь» намерен снять на их основе телесериал

Культура

В саундтрек будущего сериала войдут композиции Бориса Гребенщикова и Сергея Шнурова

Москва, 22 августа 2018, 08:36 — REGNUM  Валерий Федорович, продюсер серии фильмов «Гоголь», снятых по мотивам произведений русского писателя, намерен выпустить сериал на ту же тему. Об этом 21 августа рассказал портал «Культуромания».

Телешоу будет состоять из восьми эпизодов, в двух из них покажут новые истории. На данный момент неизвестно, когда именно сериал выйдет на малые экраны. Отмечается, что в саундтрек будущего сериала войдут композиции Бориса Гребенщикова и Сергея Шнурова.

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Напомним, в России премьера третьего фильма «Гоголь. Страшная месть» состоится 23 августа 2018 года. В новом фильме герои будут выяснять, кем же на самом деле является Черный Всадник.

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