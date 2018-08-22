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Бондарчук, Тодоровский, Куценко и Фоменко удостоены государственных наград

Культура

Так отмечен их «большой вклад в развитие отечественной культуры, искусства, СМИ и многолетняя плодотворная деятельность»

Москва, 22 августа 2018, 08:37 — REGNUM  Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград и званий деятелям искусства. Высокой награды — ордена Александра Невского — удостоен режиссер Федор Бондарчук. Валерий Тодоровский, главный дирижер Большого театра Туган Сохиев и актер Николай Фоменко награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени». Актер Юрий (Гоша) Куценко и директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов получили этот же орден II степени.

Звание «Заслуженный артист России» присвоено актерам «Квартета И» Леониду Барацу и Ростиславу Хаиту, скрипачу Никите Борисоглебскому, артистам Дмитрию Дюжеву, Виктору Добронравову, Максиму Матвееву, Андрею Мерзликину, актрисам Дарье Мороз и Светлане Ходченковой.

Орден Дружбы и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени также получат несколько сотрудников «Первого канала».

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Культурная хроника
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