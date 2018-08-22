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В московском парке «Зарядье» открывается выставка «Изображая Россию»

Культура

Редкие полотна Левитана, Коровина, Саврасова и других выдающихся русских пейзажистов можно будет увидеть в выставочном зале медиацентра парка «Зарядье»

В московском парке «Зарядье» открывается выставка «Изображая Россию»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парк «Зарядье»

Москва, 22 августа 2018, 08:32 — REGNUM  С 6 сентября в московском парке «Зарядье» Третьяковская галерея представит выставку «Изображая Россию». В нее войдут 55 уникальных картин XIX—XX веков 36 известных русских пейзажистов, в том числе работы Исаака Левитана, Константина Коровина, Алексея Саврасова.

Как сообщила на презентации выставки 21 августа директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, открытием для многих посетителей станут картины малоизвестного художника, полярника Александра Борисова. В свою очередь глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский подчеркнул значение парка «Зарядье» как новой площадки для большой выставочной деятельности в столице.

С момента открытия парка 9 сентября 2017 года в «Зарядье» побывало почти 10 миллионов человек.

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Культурная хроника
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