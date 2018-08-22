Фестиваль уличных артистов «Белгородский Арбат» приглашает на перформанс

Белгород, , 08:16 — REGNUM 25 августа в Белгороде пройдет фестиваль уличных артистов «Белгородский Арбат». Танцоры и клоуны, фокусники и поэты, художники и певцы из городов России и ближнего зарубежья, а также многочисленная публика, охочая до развлечений и веселья, соберутся в этот день в парке культуры и отдыха имени В. И. Ленина и на улице 50-летия Белгородской области. Именно в честь нее, в народе названной Белгородским Арбатом, получил свое громкое имя фестиваль.

В программе праздника — торжественное шествие по городу, представления, концерты русской народной музыки и вступления рок-музыкантов, выставка декоративного искусства, показательные бои по карате, фаер-шоу и многое другое.

В 2016 году правительство города приняло решение переоборудовать улицу 50-летия Белгородской области в пешеходную зону. Теперь на Белгородском Арбате положена новая плитка, установлены вазоны с декоративными деревьями, около сотни скамеек, кованые фонари, появились уютные кафе и другие места для отдыха.