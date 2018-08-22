В США скончалась известная актриса Барбара Харрис

Вашингтон, , 08:09 — REGNUM В американском городе Скоттсдейл (штат Аризона) скончалась известная актриса мюзикла и кино Барбара Харрис. На момент смерти ей исполнилось 83 года, пишет 21 августа газета The New York Times.

По словам подруги артистки, умерла Харрис в хосписе, причиной смерти явилось тяжёлое онкологическое заболевание. Актриса снималась в таких фильмах, как «Отпетые мошенники», «Нэшвилл», а за роль в ленте «Кто такой Гарри Келлерман и почему он говорит обо мне ужасные вещи?» Харрис была номинирована на премию «Оскар».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в США скончалась известная американская певица, «королева соула» Арета Франклин. Она также умерла от онкологического заболевания, которое у неё было выявлено ещё в 2010 году.

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