Скончался исполнитель роли Робби Злобного в сериале «Лентяево»

Рейкьявик, , 23:23 — REGNUM Исландский актёр и музыкант Стефан Карл Стефанссон умер 21 августа в возрасте 43 лет. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на его близких.

По информации издания, Стефанссон скончался в окружении друзей и членов семьи.

Два года назад у актёра был диагностирован рак поджелудочной железы. После перенесённой операции, в августе 2017 года Стефанссон сообщил своим поклонникам о решении отказаться от дальнейшей терапии.

Стефан Карл Стефанссон окончил Академию искусств Исландии, играл в Национальном театре Исландии в постановках «Сирано де Бержерак», «Сон в летнюю ночь» и многих других.

Широкому зрителю актёр известен по роли в популярном детском сериале «Лентяево» (Lazy Town).