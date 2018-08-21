Режиссёр Денни Бойл отказался от работы над новым фильмом о Джеймсе Бонде

Лос-Анджелес, США, , 21:33 — REGNUM Денни Бойл отказался от должности режиссёра новой картины о приключениях Агента 007. Об этом сообщается 21 августа в официальном аккаунте фильма в Twitter.

Как сообщается, продюсеры Майкл Уилсон и Барбара Брокколи сегодня объявили, что Денни Бойл передумал снимать киноленту «из-за творческих разногласий». Кто теперь выступит режиссёром фильма, пока неизвестно.

Напомним, об участии Денни Бойла в работе над 25-м фильмом о Джеймсе Бонде было официально объявлено в мае. Тогда же сообщалось, что сценарий к фильму напишет Джон Ходж, ранее работавший с режиссёром над фильмом Trainspotting. Роль самого Агента 007 уже в пятый раз исполнит Дэниел Крейг.

К производству киноленты планируется приступить в декабре 2018 года.