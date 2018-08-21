Вторник, 21 Августа 2018 года
23:03:39 МСК

Режиссёр Денни Бойл отказался от работы над новым фильмом о Джеймсе Бонде

Культура

Продюсеры будущей картины сообщили о творческих разногласиях с режиссёром

Режиссёр Денни Бойл отказался от работы над новым фильмом о Джеймсе Бонде
Цитата из к/ф «Доктор Ноу». Реж. Теренс Янг. 1962 Великобритания
Агент 007

Лос-Анджелес, США, 21 августа 2018, 21:33 — REGNUM  Денни Бойл отказался от должности режиссёра новой картины о приключениях Агента 007. Об этом сообщается 21 августа в официальном аккаунте фильма в Twitter.

Как сообщается, продюсеры Майкл Уилсон и Барбара Брокколи сегодня объявили, что Денни Бойл передумал снимать киноленту «из-за творческих разногласий». Кто теперь выступит режиссёром фильма, пока неизвестно.

Напомним, об участии Денни Бойла в работе над 25-м фильмом о Джеймсе Бонде было официально объявлено в мае. Тогда же сообщалось, что сценарий к фильму напишет Джон Ходж, ранее работавший с режиссёром над фильмом Trainspotting. Роль самого Агента 007 уже в пятый раз исполнит Дэниел Крейг.

К производству киноленты планируется приступить в декабре 2018 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить