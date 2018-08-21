Лучшие молодые исполнители классической музыки названы в Эдинбурге

Москва, , 17:49 — REGNUM В шотландском Эдинбурге, воспетом Робертом Стивенсоном и Ирвином Уэлшем, назвали шесть лучших исполнителей классической музыки. Приятно, что среди них есть российский пианист Иван Бессонов, открывший своё выступление произведением Рахманинова.

Данный конкурс называют классическим «Евровидением». Жаль, что внимание к нему широких масс не столь велико. Впрочем, чего ещё ждать в обществе тотального потребления?

Надо отметить, что Россия не выступала на данном конкурсе целых 8 лет. Финал классического «Евровидения» состоится 23 августа. Болеем за Ивана Бессонова!