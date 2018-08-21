Хиты Eagles – самый продаваемый музыкальный альбом в мире

Москва, , 17:47 — REGNUM Одни любят слушать музыку, другие всячески её классифицировать; рейтинг продаж — тут одно из самых любопытных занятий. Не зря ведь придуманы все эти «платиновые», «золотые» и прочие альбомы. И у нас, как говорят в шоу, есть новый чемпион!

Альбом Greatest Hits культовой американской группы Eagles вышел на первое место. Данный сборник хитов купили 38 миллионов раз. На второе место в зачёте соответственно переместился легендарный альбом Thriller Майкла Джексона. Тот, что содержал одноимённую песню, видео на которую сделало революцию в мире клипового искусства.

Greatest Hits американских «Орлов» — работа весьма достойная. И познавательная; как минимум для тех, кто полагает, будто у Eagles есть всего один хит — Hotel California, по некоторым версиям, напомним, посвящённый Антони Шандору Лавею и его сатанинской церкви в Сан-Франциско. Впрочем, заслуга Hotel California в коммерческом успехе Eagles более чем велика: одноимённый альбом признавался платиновым 29 раз.