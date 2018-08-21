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В Костромской области реставрируют старейший храм

Культура

На ремонт Богоявленского собора в городе Галич потратят 18 миллионов рублей

Галич, Костромская область, 21 августа 2018, 17:10 — REGNUM  В городе Галиче Костромской области началась реставрация Богоявленского собора, сообщает областное телевидение «Русь». Работы финансируются средствами федерального бюджета в рамках государственной программы «Культура России».

Общая сумма ремонтных работ составляет 18 миллионов рублей. В областном телевидении отмечают, что в храме отремонтируют фасады, подготовят под роспись пространство нижнего этажа, заменят кровлю и восстановят каменную лестницу в верхний храм. Все работы обещают закончить до ноября текущего года.

Справка ИА REGNUM. Богоявленский собор построен в начале 17-го века, Комплекс состоял из двух храмов Богоявления: теплого пятиглавого и холодного одноглавого. Первый был построен в 1686—1689 годах на средства прихожан и благотворителей, второй освящен в 1758 году. Храм отличался оригинальностью декора и архитектурным стилем в стиле барокко.

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Судьба архитектурного наследия
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