В Костромской области реставрируют старейший храм

Галич, Костромская область, , 17:10 — REGNUM В городе Галиче Костромской области началась реставрация Богоявленского собора, сообщает областное телевидение «Русь». Работы финансируются средствами федерального бюджета в рамках государственной программы «Культура России».

Общая сумма ремонтных работ составляет 18 миллионов рублей. В областном телевидении отмечают, что в храме отремонтируют фасады, подготовят под роспись пространство нижнего этажа, заменят кровлю и восстановят каменную лестницу в верхний храм. Все работы обещают закончить до ноября текущего года.

Справка ИА REGNUM. Богоявленский собор построен в начале 17-го века, Комплекс состоял из двух храмов Богоявления: теплого пятиглавого и холодного одноглавого. Первый был построен в 1686—1689 годах на средства прихожан и благотворителей, второй освящен в 1758 году. Храм отличался оригинальностью декора и архитектурным стилем в стиле барокко.