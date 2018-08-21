Сценаристы «Пилы» и продюсеры «Тихого места» выпустят хоррор про рождество

Лос-Анджелес, США, , 15:57 — REGNUM Продюсеры фильма «Тихое место» из компании Platinum Dunes намерены снять новый фильм ужасов, события которого будут происходить в рождество. Об этом 20 августа сообщил портал Deadline.

Отмечается, что новый фильм будет снят в духе ужастиков «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и «Крик». На данный момент проект находится на ранней стадии производства и не имеет названия. Сценарий к картине напишут Маркус Данстон и Патрик Мелтон, которых зрители знают благодаря работе над тремя фильмами из серии «Пила».

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Напомним, фильм «Тихое место» продюсерской компании Platinum Dunes при бюджете всего $17 млн собрал в мире более $332 млн. Снимал картину режиссёр Джон Красински.

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