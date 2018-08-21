Звезда «Отчаянных домохозяек» снимется в фильме «Даша-путешественница»

Лос-Анджелес, США, , 15:32 — REGNUM Ева Лонгория («Отчаянные домохозяйки») исполнит в полнометражной игровой картине по мультсериалу «Даша-путешественница» роль Елены — матери главной героини. Об этом 20 августа сообщил портал Deadline.

https://twitter.com/DEADLINE/status/1031609111090085888

Сообщается также, что по сюжету нового фильма Даша, её брат Диего и их друзья отправятся в путешествие для того, чтобы спасти родителей Даши и раскрыть мистическую тайну исчезновения цивилизации инков.

Читайте также: Крис Хемсфорт назвал второй фильм про Тора «посредственным»

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, роль Даши исполнит Изабела Монер («Убийца 2: Против всех», «Трансформеры: Последний рыцарь:». На должность режиссёра фильма назначен Джеймс Бобин («Алиса в зазеркалье», «Маппеты»).

Читайте ранее в этом сюжете: Названа дата начала съемок киноверсии «Даши-путешественницы»