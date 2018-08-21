Крис Хемсфорт назвал второй фильм про Тора «посредственным»

Лос-Анджелес, США, , 15:05 — REGNUM Крис Хемсфорт, исполняющий роль Тора в фильмах Marvel признал картину «Тор 2: Царство тьмы» худшей в серии. Слова актёра 20 августа передал портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1031631749997113344

В очередном интервью журналистам актёр заявил, что он чувствовал — создатели фильма прошли по краю. По его мнению, первый фильм был «хорош», но во второй части фильма поведение персонажа и его тип — всё это стало казаться слишком знакомым. Он употребил по отношению к картине слово «посредственная».

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Напомним, несмотря на то, что фильм 2013 года, который снял режиссёр Алан Тейлор, критики оценивают по-разному, при бюджете $170 млн он достаточно хорошо выступил в прокате, сумма общемировых сборов картины составила более $644 млн.

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