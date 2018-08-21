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Запуск салюта в Ростове-на-Дону предварит концерт под открытым небом

Культура

Музыканты используют произведения Гершвина, Дворжака, Бернстайна и Уильямса

Запуск салюта в Ростове-на-Дону предварит концерт под открытым небом
Иллюстрация: Rostovfilarm.ru
Ростовский Академический Симфонический Оркестр

Ростов-на-Дону, 21 августа 2018, 14:59 — REGNUM  В Ростове-на-Дону состоится открытый концерт Ростовского академического симфонического оркестра, посвящённый Дню города. В качестве концертной площадки выбрана территория у здания Донской государственной публичной библиотеки, сообщает ИА REGNUM.

15 сентября по улице Пушкинской будут раздаваться звуки скрипки и фортепиано. В программе концерта под открытым небом — произведения Джорджа Гершвина, Антонина Дворжака, Леонарда Бернстайна и Джона Уильямса. Оркестром, состоящим из двух солистов, будет дирижировать Игорь Мокеров.

ИА REGNUM напоминает, что на День города ночное небо над Театральной площадью в Ростове-на-Дону озарит фейерверк. Стоимость праздничного салюта составит 700 тыс. рублей, а продолжительность — девять минут. Фейерверк должен прогреметь 15 сентября в 22:00.

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Культурная хроника
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