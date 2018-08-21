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Назарбаев призвал к благотворительности на Курбан-байрам

Культура

D Казахстане состоится шестой съезд традиционных мировых религий

Астана, 21 августа 2018, 14:32 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил жителей республики с праздником Курбан-байрам и призвал посвятить праздничные дни благотворительности, сообщает 21 августа агентство «Казинформ».

21 августа глава государства посетил мечеть Хазрет Султан. Назарбаев напомнил, что в Казахстане скоро состоится шестой съезд традиционных мировых религий. По мнению президента, в Казахстан царит мир между всеми этносами.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня министерство по делам религий Казахстана было переименовано в министерство общественного развития. Глава ведомства ранее заявлял, что название ведомства не соответствует светскому характеру государства.

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