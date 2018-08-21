В лонг-лист «Европейского Оскара» включены пять российских картин

Мадрид, , 14:27 — REGNUM Предварительный список фильмов — претендентов на премию Европейской киноакадемии опубликован организацией 21 августа. В него вошли пять российских картин.

Лонг-лист «Европейского Оскара» включает 49 лент, снятых режиссерами 35 стран. В их числе «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова, «Война Анны» Алексея Федорченко, «Аритмия» Бориса Хлебникова, а также снятая Сергеем Дворцевым «Айка» и картина Алексея Германа — младшего «Довлатов».

Около 3,5 тыс. членов киноакадемии выберут фильмы для шорт-листа премии. Жюри в 31-й раз присудит награду в пяти номинациях, отметив лучший фильм, лучший сценарий, а также режиссерскую работу и мастерство актеров и актрис.

Номинантов объявят в ноябре на кинофестивале в испанской Севилье, а победителей — в декабре торжественной церемонии вручения премий. Впервые премия Европейской киноакадемии была вручена в 1988 году. Её учредили как альтернативу американскому «Оскару».

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