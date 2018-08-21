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В Москве и Петербурге пройдёт кинофестиваль, посвящённый городской культуре

Культура

Документальные работы посвящены вопросам городского и общественного устройства

Москва, 21 августа 2018, 14:36 — REGNUM  С 5 по 9 сентября в Москве и с 13 по 16 сентября в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль Center Festival. Это ежегодный смотр лучших документальных фильмов о городской культуре и жизни современного общества.

Как указывается на официальном сайте смотра, «задача фестиваля — посредством актуальной документалистики представить город как пространство социального взаимодействия и выявить наиболее важные тенденции, определяющие координаты современного мира и положение человека в нем». В 2018 году жюри должно выявить победителя в номинациях «Общество», «Культура», «Киноархив» и в специальной подборке короткометражных фильмов первого национального конкурса.

В рамках фестиваля будет показана документальная работа Кирилла Серебренникова «После лета».

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Культурная хроника
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