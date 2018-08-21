На форум молодых писателей в Ульяновск приедут гости из 15 стран

Ульяновск, , 13:25 — REGNUM В Ульяновской области XVIII Международный форум молодых писателей пройдёт с 16 по 22 сентября. Ожидается участие представителей 15 стран, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Проект получил грантовую президентскую поддержку. Задача международного форума молодых писателей — открытие новых имён в художественной литературе и поддержка молодых авторов, пишущих на русском языке.

На форум съедутся более 200 человек из 50 регионов России и 15 зарубежных стран — это в основном участники, которые прошли всероссийскую школу мастерства молодых писателей в федеральных округах и литературный конкурс в закрытых административно-территориальных образованиях Росатома. В качестве почётных гостей заявлены советник главы государства по вопросам культуры Владимир Толстой, заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев. В качестве экспертов выступят главные редакторы 14 литературных журналов и газет.

Программа форума состоит из профессиональной части, специальных событий для жителей и культурной программы для гостей. Запланированы мастер-классы, «круглые столы», консультации с экспертами, а также лекции писателя и философа Михаила Веллера, вечера короткой прозы «Новые имена» под руководством Евгении Декиной. Также анонсированы творческие встречи с писателем, ректором Литературного института имени А. М. Горького Алексеем Варламовым, лауреатами национальной литературной премии «Большая книга» Леонидом Юзефовичем и Ольгой Славниковой, поэтом Марией Ватутиной.

Напомним, с 2015 года Ульяновск носит звание «Литературный город ЮНЕСКО».