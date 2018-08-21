Роберт Дауни-младший подразнил фанатов кадром из фильма про Шерлока Холмса

Лос-Анджелес, США, , 13:12 — REGNUM Роберт Дауни-младший дал понять своим поклонникам, что он готов к съёмкам третьей части фильма о Шерлоке Холмсе. Об этом 20 августа сообщил портал MovieWeb.

https://twitter.com/RobertDowneyJr/status/1031220261578629120

Стоит отметить, что Дауни-младший — не из тех, кто постоянно сидит в соцсетях, и если он что-то публикует, то обычно это представляет интерес. В данном случае актёр опубликовал gif-изображение с кадрами из предыдущего фильма о Шерлоке Холмсе, на которых он запечатлён в образе великого сыщика. Актёр пояснил, что он тренируется изображать Холмса.

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Напомним, последний раз на больших экранах Роберт Дауни-младший появился в данном образе семь лет назад, картина «Шерлок Холмс: Игра теней» вышла в 2011 году.

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