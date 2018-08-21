Netflix дала зелёный свет продолжению сериала «Блеск»

Нью-Йорк, США, , 12:34 — REGNUM Компания Netflix официально объявила о том, что она дала «зелёный свет» проекту продолжения сериала «Блеск». Об этом 20 августа сообщил журнал The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/GlowNetflix/status/1031616865359917056

Стоит отметить, что Netflix долго колебалась по поводу того, выпускать ли продолжение этого шоу. Одна из его создателей, Карли Менш, сказала журналистам, что сериал всё больше отходит от оригинального документального сериала, который начали снимать ещё в 1986 году, она отметила, что у него всегда был свой собственный путь. Сейчас в нём есть 15 замечательных женских персонажей, которых зрители будут узнавать всё лучше по мере развития событий во втором и будущих сезонах шоу.

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Напомним, англоязычное название сериала «Блеск» (GLOW) является аббревиатурой от Gorgeous Ladies of Wrestling. Это комедийно-драматический сериал, посвященный женскому реслингу.

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