Вторник, 21 Августа 2018 года
13:41:37 МСК

В Самаре пройдёт фестиваль театров для детей и молодёжи «Золотая репка»

Культура

Фокус-группа из юных критиков определит актуальность постановок

В Самаре пройдёт фестиваль театров для детей и молодёжи «Золотая репка»
Иллюстрация: Zolotayrepka.ru
Спектакль

Самара, 21 августа 2018, 13:16 — REGNUM  С 5 по 9 сентября в Самаре пройдёт XIII Всероссийский фестиваль-лаборатория театров для детей и молодежи «Золотая репка». Сначала в лаборатории «Молодая режиссура» участники проекта создадут фокус-группу для определения «качества» спектакля для юного зрителя.

А затем на сцене Самарского театра юного зрителя будут показаны спектакли «Четвертый богатырь», «Папа уходит. Мама врет. Бабушка умирает», «Сказки Пушкина» и другие. Свои последние постановки представят и столичные труппы — Московский областной государственный театр кукол и «Театриум на Серпуховке» Терезы Дуровой. Закроет фестивальную программу премьера тольяттинского театра «Колесо» «Как закалялись сталь».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить