Ульяновский губернатор предложил новый проект по изучению родных языков

Ульяновск, , 11:50 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил запустить проект в регионе по изучению родных языков народов на разговорном уровне. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона по итогам пленарного заседания конференции педагогов родных языков.

Обсуждение прошло 20 августа в рамках образовательного форума. Открывая пленарную часть, губернатор Сергей Морозов напомнил, что Ульяновская область — «уникальный многонациональный регион», здесь проживают представители более 120 народов.

«Мы очень многое делаем для сохранения и развития национальной культуры. Эта задача крайне актуальная и имеет высокое государственное значение. Сохраняя родной язык, мы сохраняем региональный патриотизм. Через различные познавательные формы у нас более восьми тысяч наших детей осваивают татарский, чувашский или мордовский языки. Считаю, что необходимо запустить проект по изучению на разговорном уровне языков национальностей, живущих на территории области», — сказал Сергей Морозов.

В Ульяновской области культуру родного народа изучают в 259 школах. Для учащихся и педагогов организованы различные формы мероприятий в рамках реализации стратегии государственной национальной политики РФ, утверждённой указом президента. В частности, одно из важных направлений — развитие олимпиадного и конкурсного движения школьников по татарскому, чувашскому и эрзянскому языкам и литературе. Победители регионального этапа принимают участие в межрегиональных и международных олимпиадах. И побеждают.

«Например, в этом году в финале международной олимпиады по татарскому и чувашскому языку наши представители заняли призовые места. Кроме того, для учащихся в этом году был организован «Фестиваль народов Поволжья», работали профильные смены на базе оздоровительных и палаточных лагерей. Одной из инновационных форм работы с нового 2018−2019 учебного года станет запуск дистанционной школы по продвижению родного языка, где в числе приоритетных направлений будет повышение качества преподавания языков», — рассказала министр образования и науки Ульяновской области Наталья Семёнова.

В рамках мероприятия состоялось награждение. Почётную грамоту из рук губернатора получила учитель родного (эрзянского) языка и литературы средней школы села Томылово Кузоватовского района Мария Батакшова. Кроме того, Благодарственными письмами от главы региона отмечены учитель татарского языка и литературы гимназии №44 им. Деева В. Н Альфия Абутдинова и учитель родного языка и литературы староалгашинской средней школы им. Героя Советского Союза Н. Г. Князькина Цильнинского района Елена Унерке.

«Очень приятно получить именно такую грамоту от руководства нашей области. Работаю седьмой год учителем родного языка. В нашей школе его изучают более 80 детей — через работу факультативов и кружков. Стараемся находить свои методики, чтоб заинтересовать ребят. Зная свой родной язык, мы прививаем любовь к своей родине, к своим традициям, обычаям, уважение к старшим», — говорит Мария Батакшова.